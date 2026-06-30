Vom Sturm-Knirps zum schwarzen Leitwolf

Er ist ein Mentalitätsmonster, ein selbsternanntes Kampfschwein am Platz. Jürgen Heil lebt für den Fußball, ist für jede Kabine eine Bereicherung. Aus Hartberg war der Kapitän über ein Jahrzehnt nicht wegzudenken. Doch dann kam ein (unerwarteter) Anruf, der alles auf den Kopf gestellt hat.
Es war zwei Runden vor Schluss der abgelaufenen Meisterschaft. Hartberg-Kapitän Jürgen Heil hatte ein unterschriftsreifes Angebot der Oststeirer zur Verlängerung vorliegen. Auch Interessenten anderer Bundesligisten und aus dem Ausland waren an der Kämpfernatur dran. Dann läutete das Telefon. Sturm, jener Verein, dem Heil als Kind und Jugendlicher die Daumen gedrückt hatte, meldete sich und zeigte plötzlich großes Interesse.
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