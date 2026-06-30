Vom Sturm-Knirps zum schwarzen Leitwolf

Er ist ein Mentalitätsmonster, ein selbsternanntes Kampfschwein am Platz. Jürgen Heil lebt für den Fußball, ist für jede Kabine eine Bereicherung. Aus Hartberg war der Kapitän über ein Jahrzehnt nicht wegzudenken. Doch dann kam ein (unerwarteter) Anruf, der alles auf den Kopf gestellt hat.