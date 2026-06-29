27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!

Und auch heute ist keine Entspannung in Sicht: Am Montag wird es im Osten noch einmal brütend heiß – mit bis zu 39 Grad. Im äußersten Osten sind lokal sogar erneut bis zu 40 Grad möglich. Gleichzeitig steigt von Westen her die Gewittergefahr deutlich an. Lokal drohen Starkregen, Sturmböen und neuerliche Unwetter. Erst in der Nacht auf Dienstag dürfte die Hitze langsam etwas nachlassen – im Osten bleibt es aber weiterhin außergewöhnlich warm.