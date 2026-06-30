Neuer Spiderman-Film: Messi in Werbeclip dabei

Der Kapitän des Weltmeisters und der Hauptdarsteller Tom Holland sind in einem Clip zum Film „Spider-Man: Brand New Day“ zu sehen, der am 29. Juli in die Kinos kommt. Der 39-jährige Messi spielt darin sich selbst, wie er mit einem Handy in der Hand in ein New Yorker Cafe kommt, um Spiderman zu suchen.