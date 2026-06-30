August Wöginger kandidiert wieder als ÖAAB-Obmann

Der ÖAAB-Bundestag hätte eigentlich bereits im April stattfinden sollen, wurde aber mittels Umlaufbeschluss auf Herbst verschoben. Grund dafür war der damals laufende Prozess gegen den seit 2016 amtierenden ÖAAB-Chef. Zuletzt war Wöginger 2021 mit 96,1 Prozent als Bundesobmann des ÖVP-Bundes bestätigt worden.