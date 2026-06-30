August Wöginger kandidiert wieder als ÖAAB-Obmann

Ex-ÖVP-Klubobmann August Wöginger wird sich am 5. September beim Bundestag des ÖVP-Arbeitnehmerbunds in Haag in Niederösterreich der Wiederwahl als ÖAAB-Obmann stellen. Seine Funktion als Klubobmann hatte Wöginger nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung im Amtsmissbrauch-Prozess Anfang Mai zurückgelegt.
Der ÖAAB-Bundestag hätte eigentlich bereits im April stattfinden sollen, wurde aber mittels Umlaufbeschluss auf Herbst verschoben. Grund dafür war der damals laufende Prozess gegen den seit 2016 amtierenden ÖAAB-Chef. Zuletzt war Wöginger 2021 mit 96,1 Prozent als Bundesobmann des ÖVP-Bundes bestätigt worden.
Teils neue Stellvertreter
Zur Wiederwahl tritt Wöginger – laut „Oberösterreichischen Nachrichten“ – mit einem teils neuen Stellvertreterteam an. Neu dazu kommen sollen als Vize-Obleute die Chefin der Christgewerkschafter, Romana Deckenbacher, die Vorarlbergerin Veronika Marte und der Steirer Günther Ruprecht. Bestätigt werden sollen die bisherigen Stellvertreter Christine Haberlander, Christiane Teschl-Hofmeister und Dominik Mainusch.
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