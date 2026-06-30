„Partei inhaltlich und personell neu aufstellen“

„Krone“: Herr Schwarz, die SPÖ hat im Frühjahr Rudolf Fußi für den Wahlkampf an Bord geholt – hat’s für so ein Ergebnis wirklich einen teuren Berater gebraucht?

Hannes Schwarz: Wer vor dieser Wahl beraten hat oder wer den Wahlkampf organisiert hat, ist nicht die Frage. Fakt ist, das Ergebnis ist ein katastrophales und wir müssen jetzt die richtigen Lehren daraus ziehen. Es macht aber wenig Sinn, die Geschichte der Sozialdemokratie in den letzten Jahrzehnten Revue passieren zu lassen. Weil ja, da sind viele Fehler passiert, auch im Wahlkampf, aber meine Aufgabe ist es, die SPÖ Graz neu aufzustellen.