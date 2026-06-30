Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag

FPÖ-Politiker Norbert Hofer bleibt trotz seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme weiterhin Landtagsabgeordneter im Burgenland. Nach einem Alko-Vortest von rund 2,48 Promille hatte der frühere Vizekanzler selbst von einem „Fehler“ gesprochen, will sein Mandat jedoch behalten. Während die SPÖ Rücktritt fordert, verweist die FPÖ auf die Zuständigkeit des Landtags.