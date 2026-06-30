Dino-Knochen lag 40 Jahre unentdeckt in Schublade

40 Jahre lang lag der Knochen dann vergessen inmitten tausender Fundstücke in der Lade des British Antarctic Surveys in Cambridge. Erst vor kurzem entdeckte Wissenschaftler Mark Evans das Fossil und hatte sofort eine Vermutung, von welchem Tier der Knochen sein könnte: einem Dinosaurier. Tatsächlich ist dieses unscheinbar aussehende Fossil damit auch der erste Dinosaurierknochen, der jemals in der Antarktis gefunden wurde.