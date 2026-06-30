Fußball-Fest lässt Flirts durch die Decke gehen

Sie färben ganze Städte in ihre Landesfarben, tanzen, bejubeln Tore und Siege: Fußball-Fans aus aller Welt feiern bei der WM gemeinsam ein Fest, dessen friedliche Bilder um die Welt gehen. Wobei manche auch gerne flirten! Eine berühmte Dating-Plattform erlebt dank der WM einen Boost.