Fußball-Fest lässt Flirts durch die Decke gehen

Sie färben ganze Städte in ihre Landesfarben, tanzen, bejubeln Tore und Siege: Fußball-Fans aus aller Welt feiern bei der WM gemeinsam ein Fest, dessen friedliche Bilder um die Welt gehen. Wobei manche auch gerne flirten! Eine berühmte Dating-Plattform erlebt dank der WM einen Boost.
Videos und Bilder aus den Partyhochburgen der Schottland-Fans mit ihren Dudelsäcken gingen ebenso rund um die Welt wie Videos von den hüpfenden Fans aus den Niederlanden oder den rudernden Norwegern.
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