„Grippe“ bei Deutscher Bahn: Symptome bis Tirol

Fahrzeitverlängerungen als Folge

Auf den Personenverkehr wirkt sich das unter anderem mit einer Fahrzeitverlängerung von 15 Minuten über das Deutsche Eck von und nach München und Innsbruck aus, von und nach Vorarlberg sind es 30 Minuten. Herausfordernd wird auch die Sperre zwischen Freilassing und Rosenheim im ersten Halbjahr 2027. Züge von Wien nach Zürich und retour müssen dann über Bischofshofen umgeleitet werden, was Fahrzeitverlängerungen von rund 90 Minuten bis Innsbruck bzw. rund 120 Minuten bis Zürich zur Folge hat.