Nach WM-Blamage: Tränen, Frust und Abreise-Chaos

Nach und nach meldeten sich Nagelsmann und einige Kicker zu Wort. Kai Havertz war der Erste, der sich auf Social Media meldete. „Als Team tut es uns unheimlich leid, dass wir die Erwartungen der Nation nach einem so positiven Start nicht erfüllen konnten und unser Turnier bereits so früh zu Ende ist. Ein riesen Dank an alle zu Hause für eure großartige Unterstützung“, schrieb der Arsenal-Legionär.