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Nach WM-Blamage: Tränen, Frust und Abreise-Chaos

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 21:54
Die DFB-Kicker erlebten erneut eine blamable Fußball-WM.
Die DFB-Kicker erlebten erneut eine blamable Fußball-WM.(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Bei den DFB-Kickern ist nach der WM-Blamage gegen Paraguay (3:4 nach Elfmeterschießen) Wundenlecken angesagt! Während vor allem die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Fokus rückt, haben seine Schützlinge mit den dramatischen Ereignissen im Sechzehntelfinale zu kämpfen. In der Heimat hagelt es Kritik, die Enttäuschung sitzt tief und es gab auch keine gemeinsame Abreise mehr. Gibt es jetzt einen großen Umbruch?

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Immer mehr Details über die Stunden nach der DFB-WM-Blamage werden bekannt. Nicht nur bei Bundestrainer Julian Nagelsmann flossen nach Abpfiff Tränen der Enttäuschung. Auch in der Kabine entlud sich der Frust bei den Deutschen. Von Stille und Tränen berichtet die „Bild“ – eine Nagelsmann-Ansprache gab es nicht. Der Bundestrainer bedankte sich bei seinen Spielern und verzichtete auf weitere Worte. 

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Nach und nach meldeten sich Nagelsmann und einige Kicker zu Wort. Kai Havertz war der Erste, der sich auf Social Media meldete. „Als Team tut es uns unheimlich leid, dass wir die Erwartungen der Nation nach einem so positiven Start nicht erfüllen konnten und unser Turnier bereits so früh zu Ende ist. Ein riesen Dank an alle zu Hause für eure großartige Unterstützung“, schrieb der Arsenal-Legionär. 

Manuel Neuer erklärte etwas später seinen endgültigen Abschied aus der Nationalmannschaft. Joshua Kimmich analysierte ehrlich, wie enttäuschend der Auftritt des Teams war und übernahm dabei auch Verantwortung. Am Ende ergänzte er aber kämpferisch: „Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist: aufgeben.“

Folgt ein neuer Umbruch?
Der DFB-Kapitän gilt für viele Deutsche längst als Symbol einer „verlorenen Generation“, wie es etwa „Sport1“ titelt. Während er weitermachen möchte, wird in Deutschland über einen erneuten Umbruch diskutiert. Antonio Rüdiger und Leroy Sane gelten etwa als Kandidaten, deren Zeit im DFB-Trikot vorbei sein könnte. 

Joshua Kimmich
Joshua Kimmich(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

Weiter fraglich bleibt allerdings, wer aktuell den Erfolg zurückbringen soll. Seit 2014 sind alle DFB-Mannschaften unter der Last der Weltmeister-Generation zusammengebrochen. Egal, ob Nagelsmann oder ein möglicher Nachfolger – das Team nach dem erneuten Debakel wiederaufzubauen wird zu einer Herkulesaufgabe. 

Chaos auch bei der Abreise
Beinahe schon symbolisch gestaltete sich unterdessen auch die Abreise der Deutschen nach der Blamage. Die Rückreise ins Teamquartier verzögerte sich um zwei Stunden – mit eineinhalb Stunden Verspätung landete das Team nordöstlich von Bosten. 

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Die Abreise aus den USA verlief anschließend auch nicht als Gruppe. Vielmehr entschieden die DFB-Kicker individuell, wann sie sich verabschieden wollten. Der Großteil der Spieler hat sich mittlerweile verabschiedet. Allerdings gab es Probleme, geeignete Rückflüge für die überraschend frühe Heimreise nach Deutschland zu finden. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen ...

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