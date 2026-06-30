Nach Axt-Mord: „Er war schon immer eifersüchtig“

Vogelgezwitscher, ein laufender Rasenmäher und die gleißende Sonne sticht vom Himmel: Eigentlich wirkt der Dienstagvormittag in der Kärntner Stadt Friesach wie ein herkömmlicher Sommertag. Doch der Schein trügt. Die grausame Bluttat erschüttert die ganze Gemeinde und hängt wie ein schwerer Schleier über der Burgenstadt. Besonders in der Wohnsiedlung, wo die 30-Jährige mit ihren beiden Kindern und dem neuen Partner lebte.