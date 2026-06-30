Stiegl trennt sich von Lagern in Tirol und OÖ

In Maxglan wird investiert

Stiegl argumentiert, dass in manchen Regionen dauerhaft weniger Ressourcen für die Gastro-Belieferung gebraucht werden. Salzburg bleibt dagegen Kernstandort: In Maxglan will das Unternehmen bis 2030 einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Auch Wildshut soll als Forschungs- und Entwicklungszentrum ausgebaut werden.