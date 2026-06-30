Norwegen rührt Fjörtoft im Live-Studio zu Tränen

Vom Kollegen geherzt

Samba tanzte der Norweger zwar nicht, aber der 59-Jährige war kurzzeitig von seinen Gefühlen übermannt. Mehrmals verschlug es ihm bei der Analyse im Live-WM-Studio von Servus TV in Salzburg die Sprache. „Ich bin total leer, das ist groß. Tut mir leid, gebt ab zur Werbung“, entschuldigte sich der Ex-Rapidler beim Publikum für seinen emotionalen Ausbruch. Prompt wurde er von seinem deutschen Kollegen Steffen Freund im Studio geherzt.