Norwegen rührt Fjörtoft im Live-Studio zu Tränen

Das sind pure Emotionen! Der Aufstieg seines Heimatlandes ins WM-Achtelfinale hat Jan-Age Fjörtoft, Experte bei ServusTV, vor laufender Kamera zu Tränen gerührt. „Ich bin total leer“, verschlug es dem Norweger vor laufender Kamera die Sprache.
Der tanzt jetzt wahrscheinlich Samba im Studio“, scherzte TV-Kommentator Christian Christian Baier am Ende der TV-Übertragung über Fjörtoft.
Vom Kollegen geherzt
Samba tanzte der Norweger zwar nicht, aber der 59-Jährige war kurzzeitig von seinen Gefühlen übermannt. Mehrmals verschlug es ihm bei der Analyse im Live-WM-Studio von Servus TV in Salzburg die Sprache. „Ich bin total leer, das ist groß. Tut mir leid, gebt ab zur Werbung“, entschuldigte sich der Ex-Rapidler beim Publikum für seinen emotionalen Ausbruch. Prompt wurde er von seinem deutschen Kollegen Steffen Freund im Studio geherzt.
Fjörtoft verwies dann darauf, Norwegens-Star Martin Ødegaard als 16-Jähriger ins A-Team geholt zu haben: „Ich kenne die Jungs seitdem sie klein sind.“
„Durch Sport ein positives Nationalgefühl entwickeln“
Der Aufstieg ins WM-Achtelfinale sei für ihn unglaublich. „Wir sind ein kleines Land. Wir fangen mit Sport an, um gemeinsam mit Freunden in den Vereinen ein positives Nationalgefühl zu entwickeln.“
Nach 28 Jahren wieder in einem WM-Achtelfinale
Durch ihren 2:1-Erfolg über die Elfenbeinküste stehen die Norweger bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 wie damals im Achtelfinale. Für die Elfenbeinküste bedeutet das Aus im Sechzehntelfinale bei ihrer ebenfalls vierten WM das bisher beste Abschneiden.
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