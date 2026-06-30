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„Ich bin total leer“

Norwegen rührt Fjörtoft im Live-Studio zu Tränen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 21:16
Der Norweger Jan-Age Fjörtoft ist Fußball-Experte bei ServusTV.
Der Norweger Jan-Age Fjörtoft ist Fußball-Experte bei ServusTV.(Bild: Screenshot/ServusTV)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Das sind pure Emotionen! Der Aufstieg seines Heimatlandes ins WM-Achtelfinale hat Jan-Age Fjörtoft, Experte bei ServusTV, vor laufender Kamera zu Tränen gerührt. „Ich bin total leer“, verschlug es dem Norweger vor laufender Kamera die Sprache.

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Der tanzt jetzt wahrscheinlich Samba im Studio“, scherzte TV-Kommentator Christian Christian Baier am Ende der TV-Übertragung über Fjörtoft.

Vom Kollegen geherzt
Samba tanzte der Norweger zwar nicht, aber der 59-Jährige war kurzzeitig von seinen Gefühlen übermannt. Mehrmals verschlug es ihm bei der Analyse im Live-WM-Studio von Servus TV in Salzburg die Sprache. „Ich bin total leer, das ist groß. Tut mir leid, gebt ab zur Werbung“, entschuldigte sich der Ex-Rapidler beim Publikum für seinen emotionalen Ausbruch. Prompt wurde er von seinem deutschen Kollegen Steffen Freund im Studio geherzt.

Steffen Freund herzte Fjörtoft im Live-TV-Studio.
Steffen Freund herzte Fjörtoft im Live-TV-Studio.(Bild: Screenshot/ServuisTV)

Fjörtoft verwies dann darauf, Norwegens-Star Martin Ødegaard als 16-Jähriger ins A-Team geholt zu haben: „Ich kenne die Jungs seitdem sie klein sind.“ 

Selbst Steffen Freund (re.) war den Tränen nahe.
Selbst Steffen Freund (re.) war den Tränen nahe.(Bild: Screenshot/ServusTV)

„Durch Sport ein positives Nationalgefühl entwickeln“
Der Aufstieg ins WM-Achtelfinale sei für ihn unglaublich. „Wir sind ein kleines Land. Wir fangen mit Sport an, um gemeinsam mit Freunden in den Vereinen ein positives Nationalgefühl zu entwickeln.“ 

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Nach 28 Jahren wieder in einem WM-Achtelfinale
Durch ihren 2:1-Erfolg über die Elfenbeinküste stehen die Norweger bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 wie damals im Achtelfinale. Für die Elfenbeinküste bedeutet das Aus im Sechzehntelfinale bei ihrer ebenfalls vierten WM das bisher beste Abschneiden.

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