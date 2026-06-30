Großeinsatz bei Feuer in Studentenwohnheim

Blaulichtmeer am Dienstagabend bei 32 Grad in der Muthgasse, nur einen Steinwurf von der „Krone“-Zentrale in Wien-Döbling entfernt. Was war passiert? In der Unterkunft von 302 Hochschülern beim Bahnhof Heiligenstadt war ein Brand ausgebrochen.
Kurz nach 20 Uhr schlug die automatische Brandmeldeanlage in dem Studentenheim gleich neben dem BOKU-Standort in der Muthgasse in Wien-Döbling Alarm. „Unsere zuerst eingetroffene Einheit bemerkte sofort die Rauchentwicklung und veranlasste eine Rückmeldung des Alarms“, berichtet Jürgen Figerl, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, im Gespräch mit der „Krone“ – daher eilten auch Rettung und Polizei, wie nach so einem Vorgang üblich, flugs zum Einsatzort.
Der erfahrene Brandrat weiter: „Da es sich um eine sogenannte Beherbergungsstätte handelt, wurden zur Sicherheit mehrere Einsatzkräfte zusammengezogen.“
In der im Oktober 2015 eröffneten Hochschüler-Bleibe gibt es Platz für 302 Studierende. Während des Einsatzes wurde die Muthgasse großräumig abgesperrt, die Studierenden mussten ihre Räumlichkeiten verlassen. Etliche Schaulustige gesellten sich dazu und es bildete sich eine Menschentraube auf dem Platz vor dem Muthgassen-Ausgang des Bahnhofes Heiligenstadt.
Keine Verletzten zu beklagen
Figerl: „Das Brandgeschehen war rasch abgelöscht.“ Das Feuer war im E-Verteiler ausgebrochen. Der Einsatz war nach einer guten halben Stunde beendet, und die Polizei gab die Straße für den Individualverkehr wieder frei. Es gab keine Verletzten!
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