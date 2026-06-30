Großeinsatz bei Feuer in Studentenwohnheim

Kurz nach 20 Uhr schlug die automatische Brandmeldeanlage in dem Studentenheim gleich neben dem BOKU-Standort in der Muthgasse in Wien-Döbling Alarm. „Unsere zuerst eingetroffene Einheit bemerkte sofort die Rauchentwicklung und veranlasste eine Rückmeldung des Alarms“, berichtet Jürgen Figerl, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, im Gespräch mit der „Krone“ – daher eilten auch Rettung und Polizei, wie nach so einem Vorgang üblich, flugs zum Einsatzort.