Ärzte schlagen Alarm: „Patienten kollabieren“

Die „Krone“ berichtet bereits seit voriger Woche über die Hitze-Hölle in der Klinik Donaustadt — keine Klimaanlagen auf den Patientenstationen, Jalousien als einziger Schutz vor dem Glutsommer draußen. Meldungen über hitzebedingte Vorfälle? Lägen nicht vor, versicherte der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev). Geräteausfälle durch Tropen-Temperaturen? Nicht vorgekommen. Das Rekord-Wochenende hat diese Aussagen widerlegt.