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Ärzte schlagen Alarm: „Patienten kollabieren“

Wien
30.06.2026 17:30
Aktuell kommen vor allem Berichte aus den Kliniken Donaustadt und Ottakring, wo bereits Geräte ...
Aktuell kommen vor allem Berichte aus den Kliniken Donaustadt und Ottakring, wo bereits Geräte ausfallen.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Die Gluthitze ist bis in die Kliniken vorgedrungen. Mit verheerenden Auswirkungen auf die Patientenstationen. Ärzte berichten in internen Mails von zusammenbrechenden Menschen und defekten Geräten. Der „Krone“ liegen diese Schreiben vor.

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Die „Krone“ berichtet bereits seit voriger Woche über die Hitze-Hölle in der Klinik Donaustadt — keine Klimaanlagen auf den Patientenstationen, Jalousien als einziger Schutz vor dem Glutsommer draußen. Meldungen über hitzebedingte Vorfälle? Lägen nicht vor, versicherte der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev). Geräteausfälle durch Tropen-Temperaturen? Nicht vorgekommen. Das Rekord-Wochenende hat diese Aussagen widerlegt.

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