Nach Unwetter müssen Ennstaler weiter zittern

„Alle beten natürlich, dass es am Mittwoch zu keinen argen Niederschlägen kommt. Das würde die Situation noch einmal verschärfen“, sagte Christoph Schlüßlmayr vom Bereichsfeuerwehrverband Liezen am Dienstag im Gespräch mit der „Krone“. Nach dem Unwetter in der Nacht auf Montag ist das Geschiebeauffangbecken im Ortsteil Oberhaus mit rund 30.000 bis 40.000 Kubikmetern Geröll vollständig gefüllt und wird derzeit ausgebaggert.