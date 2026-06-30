Frauen, Beamte, Tiroler? Wer am öftesten krank ist

Die Diskrepanz zwischen den Bundesländern ist bei den Krankenständen gewaltig:

Niederösterreich führt mit 17,0 Krankenstandstagen

Steiermark folgt mit 15,6 Tagen

Oberösterreich mit 15,0 Tagen

Wien liegt mit 14,8 Tagen am Durchschnitt

Burgenland 14,4 Tage

Vorarlberg 13,8 Tage

Kärnten 13,7 Tage

Tirol 12,9 Tage

Salzburg ist mit nur 12,4 Tagen das „gesündeste“ Bundesland

Die Wirtschaftsstruktur erklärt nur einen Teil: Salzburgs geringe Werte werden auf bessere Versorgungsangebote – etwa frühe Psychotherapie – sowie strengere Krankenstandskontrollen zurückgeführt. In Niederösterreich hingegen spielen die Industriearbeitsplätze und eine laxere Kontrollpraxis eine Rolle.