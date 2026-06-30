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Wolff: „Ferrari müsste bald das Geld ausgehen“

Formel 1
30.06.2026 18:30
In der Materialschlacht hat Ferrari schon viel verpulvert
In der Materialschlacht hat Ferrari schon viel verpulvert(Bild: Krone KREATIV/AFP/GEPA)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Das Entwicklungsrennen hält die Formel 1 in Atem. Mercedes-Teamchef Toto Wolff wundert sich über Strategie eines Rivalen. In Silverstone zählt für die Scuderia Ferrari aber vielleicht der „Hamilton-Faktor“ etwas mehr.

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Seit Saisonstart liefern sich die Teams der Formel 1 nicht nur auf der Strecke ein Rennen, sondern auch in ihren Fabriken. Unter dem neuen technischen Regelwerk hat jeder mit diesem Entwicklungsrennen gerechnet, doch eine Truppe sticht besonders hervor: Die Scuderia Ferrari.

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