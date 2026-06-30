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10.000 Kilometer für Haarschnitt der ÖFB-Stars

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 20:15
Eray Özcan unterstützte die ÖFB-Elf im Stadion, davor machte er den Stars die Haare schön.
Eray Özcan unterstützte die ÖFB-Elf im Stadion, davor machte er den Stars die Haare schön.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Bei der WM setzen die österreichischen Teamspieler neben Essen von zuhause auch auf einen Friseur aus der Heimat. Dieser schneidet im Alltag die Bundesliga-Kicker von Red Bull Salzburg, erfüllte sich mit der Reise nach Amerika einen Traum.

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Fast 10.000 Kilometer aus Österreich in die USA gereist, um den österreichischen Teamkickern vor den WM-Spielen die Haare zu schneiden? Genau! Eray Özcan lebt derzeit in Amerika seinen Traum. Normalerweise arbeitet der Friseur in der Stadt Salzburg im Studio von Hip-Hop-Künstler Raf Camora, schneidet dort auch die Kicker von Bundesligist Red Bull Salzburg. Dadurch hat er Leipzig-Legionär Nicolas Seiwald kennengelernt, der den Barber seines Vertrauens spontan während der Gruppenphase nach Amerika eingeladen hat.

Torhüter Florian Wiegele mit Özcan.
Torhüter Florian Wiegele mit Özcan.(Bild: zVg)
Konrad Laimer ließ sich auch den Bart zurecht stutzen.
Konrad Laimer ließ sich auch den Bart zurecht stutzen.(Bild: zVg)

Glücksbringer gegen Algerien
Kurz nach seinem Abflug am vergangenen Dienstag hat er dann gleich die ersten ÖFB-Stars geschnitten: Seiwald, Lienhart, Baumgartner und Torhüter Schlager. „Ich hatte Puls 180, war so nervös“, berichtet Özcan der „Krone“. Dennoch sei es eine unglaublich coole Erfahrung gewesen, im Teamhotel von Santa Barbara die Kicker zu schneiden. Und diese zeigten sich zufrieden.

Richtige Kalajdzic-Vorhersage
Der 26-Jährige flog extra früher nach Kansas City, um dort vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Algerien acht weiteren Spielern die Haare schön zu machen – darunter auch Österreichs „Retter“ Sasa Kalajdzic. „Ich meinte zu ihm, dass er sicher ein Tor mit dem Kopf macht – und dann kommt sowas“, schildert „Ego“, der als Daumendrücker selbstverständlich im Stadion dabei war und nach Schlusspfiff auch den Tränen nahe war. „Das war die schlimmste Achterbahnfahrt meines Lebens, ich hatte am Ende gar keine Stimme mehr“, lacht er.

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Daher ist es nur von Vorteil, dass der Friseur seinen Aufenthalt bei der WM verlängerte, die rot-weiß-roten Stars also auch vor dem Sechzehntelfinal-Kracher gegen Europameister Spanien am Donnerstag (21 Uhr) schneiden kann. Vielleicht bringt er ja auch gegen den Favoriten Glück und trifft – wie bei Kalajdzic – eine richtige Vorhersage . . .

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