10.000 Kilometer für Haarschnitt der ÖFB-Stars

Richtige Kalajdzic-Vorhersage

Der 26-Jährige flog extra früher nach Kansas City, um dort vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Algerien acht weiteren Spielern die Haare schön zu machen – darunter auch Österreichs „Retter“ Sasa Kalajdzic. „Ich meinte zu ihm, dass er sicher ein Tor mit dem Kopf macht – und dann kommt sowas“, schildert „Ego“, der als Daumendrücker selbstverständlich im Stadion dabei war und nach Schlusspfiff auch den Tränen nahe war. „Das war die schlimmste Achterbahnfahrt meines Lebens, ich hatte am Ende gar keine Stimme mehr“, lacht er.