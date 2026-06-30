Schildkröte aus den USA in Fuschl am See gefunden

Wie kam dieses Tier bloß da hin? Eine Mississippi-Höckerschildkröte wurde von der österreichischen Tierrettung in Fuschl am See in Salzburg geborgen. Die ursprüngliche Heimat der Wasserschildkröte ist eigentlich der Süden der USA. Sie ist bei uns meldepflichtig.
Ob die gefundene Schildkröte von ihrem Zuhause ausgebüxt ist oder bewusst ausgesetzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die österreichische Tierrettung sucht derzeit auf ihrer Facebook-Seite nach dem Besitzer des Tieres.
Die Schildkröte wurde zunächst in einer reptilienkundigen Tierarztpraxis betreut. Mittlerweile kümmert sich die Tierrettung wieder darum. Sie bemüht sich nun auch, einen geeigneten Platz für die tagaktive Schildkrötenart zu finden, sollte der eigentliche Besitzer nicht mehr gefunden werden.
Die Tierrettung mahnt: Wasserschildkröten müssen in Österreich gemeldet werden. Als Reptilien unterliegen sie der gesetzlichen Wildtiermeldepflicht.
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