Bevölkerung soll helfen, Schienen freizukratzen

Noch kein Plan, wann Verkehr wieder normal fließen kann

Trotz der ersten Teilinbetriebnahmen bleibt das Straßenbahnnetz weiterhin stark eingeschränkt. Vor allem der zentrale Bereich rund um den Bahnhofsvorplatz ist nach Angaben der LVB noch nicht passierbar, wodurch der Innenstadtring weiterhin nicht an das Straßenbahnnetz angeschlossen werden kann.