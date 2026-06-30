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Hagel und Starkregen! Sturm ging im Test unter

Fußball National
30.06.2026 20:29
Das tut weh – auch wenn es nur ein Spiel in der Vorbereitung war. Vizemeister Sturm verlor gegen ...
Das tut weh – auch wenn es nur ein Spiel in der Vorbereitung war. Vizemeister Sturm verlor gegen FC Cherkasy aus der Ukraine beim Testspiel in Irdning.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Kein guter Testspiel-Tag für Vizemeister Sturm beim Trainingslager in Irdning. Die Ingolitsch-Truppe verlor in der Obersteiermark gegen die ukrainische Mannschaft Cherkasy klar mit 2:6. Zwischenzeitlich musste das Spiel sogar unterbrochen werden.

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Es blitzte, donnerte. Hagel und Starkregen sorgten für feuchtnasse Bedingungen. Und Sturm rutschte aus: 2:6 beim Test gegen Cherkasy. 

Nach gut 60 Minuten musste das Spiel sogar kurzfristig für einige Minuten unterbrochen werden. Es war zu diesem Zeitpunkt fraglich, ob überhaupt – ob der Sicherheit der Spieler – erneut angepfiffen würde. Letztlich wurde zu Ende gespielt. Die Partie war dabei aber ergebnistechnisch längst gelaufen.

Auch der einstige Stürmer-Flop Szymon Wlodarczyk, der in der Vergangenheit gar keine Rolle mehr ...
Auch der einstige Stürmer-Flop Szymon Wlodarczyk, der in der Vergangenheit gar keine Rolle mehr bei Sturm gespielt hat, kam in der zweiten Hälfte zum Einsatz und traf zum 2:6.(Bild: GEPA)

Dabei erwischte Sturm eigentlich einen Traumstart, ging gegen die Ukrainer nach einem schön herausgespielten Treffer über Seidl, Stankovic, Hödl und Mamageishvili durch Beganovic in Führung. In der Folge verloren die Grazer (mit den Sommerzugängen Heil, Seidl, Petrovic sowie Goalie Helac in der Startelf) den Zugriff in der Defensive. Cherkasy kam in der Folge immer besser ins Spiel, traf eiskalt und spielte sich in einen Rausch. Da half am Ende auch der Ehrentreffer in der Schlussphase durch Szymon Wlodarczyk zum 2:6 nichts mehr...

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