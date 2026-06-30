Hagel und Starkregen! Sturm ging im Test unter

Dabei erwischte Sturm eigentlich einen Traumstart, ging gegen die Ukrainer nach einem schön herausgespielten Treffer über Seidl, Stankovic, Hödl und Mamageishvili durch Beganovic in Führung. In der Folge verloren die Grazer (mit den Sommerzugängen Heil, Seidl, Petrovic sowie Goalie Helac in der Startelf) den Zugriff in der Defensive. Cherkasy kam in der Folge immer besser ins Spiel, traf eiskalt und spielte sich in einen Rausch. Da half am Ende auch der Ehrentreffer in der Schlussphase durch Szymon Wlodarczyk zum 2:6 nichts mehr...