Wie Oliven Dacias Preiskampf gegen China befeuern

Eine ganze Welle an chinesischen Marken rollt auf uns zu. Die auch auf Renaults Billig-Tochter Dacia zielen. Die hält sich in Europa an der Spitze der Neuzulassungen bei Privatkunden. Der Preiskampf beginnt sogar schon in Afrika: In Marokko betreibt die Renault-Gruppe zwei Werke, je eines in Casablanca und Tanger. Was bei den Kosten eine Rolle spielt, sah sich die „Krone“ beim Lokalaugenschein an …