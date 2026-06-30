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Die „Krone“ in Marokko

Wie Oliven Dacias Preiskampf gegen China befeuern

Motor
30.06.2026 18:00
Das Dacia-Werk in Tanger stellt pro Minute ein neues Auto fertig.
Das Dacia-Werk in Tanger stellt pro Minute ein neues Auto fertig.(Bild: Renault Group)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Eine ganze Welle an chinesischen Marken rollt auf uns zu. Die auch auf Renaults Billig-Tochter Dacia zielen. Die hält sich in Europa an der Spitze der Neuzulassungen bei Privatkunden. Der Preiskampf beginnt sogar schon in Afrika: In Marokko betreibt die Renault-Gruppe zwei Werke, je eines in Casablanca und Tanger. Was bei den Kosten eine Rolle spielt, sah sich die „Krone“ beim Lokalaugenschein an …

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Die Stahlpresse arbeitet autonom, Roboter schweißen, die „Hochzeit“ von Karosserie und Motor funktioniert automatisch, die Qualitätskontrolle nach dem Lackieren bzw. am Ende der Fließbänder passiert mit KI-Unterstützung. Das Werk in Tanger ist hochmodern, Menschen sind bei der Montage von Sandero und Jogger aber unverzichtbar.

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