Sturmböen reißen Paddler und Schwimmer aufs Wasser

Rettung aus dem Wasser

Einem der Stand-up-Paddler war es bereits gelungen, das Ufer selbstständig zu erreichen. Sein Begleiter wurde von den Helfern im Wasser angetroffen und in Sicherheit gebracht. Auch der Schwimmer, der mit den hohen Wellen zu kämpfen hatte, konnte dank einer genauen Beschreibung rasch gefunden werden.