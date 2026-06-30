Einigung erzielt! Ex-Austrianer vor Wechsel zu WAC

Fußball-Bundesligist WAC feiert einen 2:0-Testspielsieg über Zeleznicar Pancevo – und behält damit die „weiße Weste“ in der Vorbereitung. Zudem: Mit Silberbergers Wunschspieler wurde laut „Krone“-Infos eine Einigung nun erzielt, ein Trainer erhielt im „Wolfsrudel“ allerdings die Kündigung. Zudem stehen die Akademie-Trainer fest und einen Youngsters zieht es nach Amstetten.