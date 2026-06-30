Zwei große Namen draußen: Das war die WM-Nacht!

Der 26-Jährige entschärfte die schwach geschossenen Elfmeter von Kai Havertz und Nick Woltemade und brachte schließlich Jonathan Tah so aus dem Konzept, dass dieser den Ball über das Tor jagte. Aufseiten der Sieger fielen Fehlschüsse von Antonio Sanabria (daneben) und Fabian Balbuena (gehalten) nicht ins Gewicht. Für die Deutschen gab es im fünften Elferschießen auf WM-Ebene erstmals eine Niederlage. Die Südamerikaner bekommen es am Samstag in Philadelphia mit Topfavorit Frankreich oder Schweden zu tun. Bei Deutschland darf sich Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Kritik einstellen. Als möglicher Nachfolger wurde praktisch mit Schlusspfiff Jürgen Klopp ins mediale Rennen geworfen.