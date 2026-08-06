Schreiben enthüllt: So verteidigt FIFA Infantino

In einem Brief, den Sky News in der Nacht zu Donnerstag in voller Länge veröffentlichte, wenden sich Infantino und Grafström demnach gemeinsam an die FIFA-Mitglieder. Darin heißt es: „Nach der Rücknahme des Projekts wird die FIFA keinerlei Angriffe auf ihre Integrität, ihre gute Unternehmensführung und die Einhaltung ordnungsgemäßer Verfahren mehr dulden und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um ihren Namen und ihren Ruf zu schützen und zu wahren.“