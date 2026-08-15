Bullen bringen Rekord-Mann in Premier League unter

Einst war er für rekordhaltige 13 Millionen geholt worden, jetzt gibt ihn Red Bull Salzburg nach vier Jahren endgültig ab: Lucas Gourna-Douath wechselt in die Premier League.
Gourna-Douath war 2022 als große Zukunftshoffnung von St. Etienne in die Mozartstadt gekommen. Die Bullen legten für den damals 19-Jährigen 13 Millionen Ablöse hin. Das war damals Rekord. Eine wirkliche Liebesbeziehung wurde es zwischen dem Franzosen und den Bullen nie. Für Salzburg hielt er 64-mal die Knocken hin, wurde immer wieder verliehen – zuerst nach Liefering, dann zum AS Rom (sechs Einsätze) und zuletzt zu Le Havre in Frankreich.
Ab in die Premier League
Jetzt ist der Abschied aus Salzburg endgültig und auch offiziell. Gourna-Douath wechselt zu Hull Hull City. Für kolportierte 3,5 Millionen Euro plus diverse Optionen auf Boni und Weiterverkaufsanteil. Der Mittelfeldler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.
„Gemeinsam mit Lucas haben wir eine Lösung gesucht, die für alle Seiten gut passt. Wir sind froh, dass uns das jetzt mit dem Wechsel zu Hull City geglückt ist. Jetzt wünschen wir ihm bei seinem neuen Klub alles Gute und viel Erfolg“, so Salzburg-Sportchef Marcus Mann.
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