Bullen bringen Rekord-Mann in Premier League unter

Gourna-Douath war 2022 als große Zukunftshoffnung von St. Etienne in die Mozartstadt gekommen. Die Bullen legten für den damals 19-Jährigen 13 Millionen Ablöse hin. Das war damals Rekord. Eine wirkliche Liebesbeziehung wurde es zwischen dem Franzosen und den Bullen nie. Für Salzburg hielt er 64-mal die Knocken hin, wurde immer wieder verliehen – zuerst nach Liefering, dann zum AS Rom (sechs Einsätze) und zuletzt zu Le Havre in Frankreich.