Nagelsmann: „Das habe ich jetzt dreimal gesagt!“

DFB-Teamchef Julian Nagelsmann war nach dem bitteren WM-Aus gegen Paraguay (3:4 nach Elferschießen) mehr als bedient. Äußerst genervt gab sich der Trainer im ZDF-Interview.
„Das habe ich jetzt dreimal gesagt, der Spielvortrag war zu langsam“, antwortete Nagelsmann schnippisch, als er nach dem Grund für das blamabel frühe Aus des vierfachen Weltmeisters gefragt wurde.
„Manche Mannschaften können leider mit einfachen Mitteln gewinnen. Wenn du da nicht konsequent verteidigst und die gehen in Führung, dann wird es schwer. Wir haben viel zu langsam gespielt“, so der frühere Bayern-Coach.
„Vollskandal“, „ein Witz“
Dass das vermeintliche 2:1 in der Verlängerung wegen eines vermeintlichen Fouls nicht zählte, bezeichnete er als „Vollskandal“, das sei „ein Witz“. Angesprochen auf seine Zukunft – er hat Vertrag bis 2028 – reagierte Nagelsmann im Interview erneut sehr genervt. „Ich stehe weiter zur Verfügung. Wenn der DFB das nicht mehr will, dann müssen sie es mir sagen“, so der Coach, der ausschloss, dass er zurücktreten werde.
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