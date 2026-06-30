Nagelsmann: „Das habe ich jetzt dreimal gesagt!“

„Vollskandal“, „ein Witz“

Dass das vermeintliche 2:1 in der Verlängerung wegen eines vermeintlichen Fouls nicht zählte, bezeichnete er als „Vollskandal“, das sei „ein Witz“. Angesprochen auf seine Zukunft – er hat Vertrag bis 2028 – reagierte Nagelsmann im Interview erneut sehr genervt. „Ich stehe weiter zur Verfügung. Wenn der DFB das nicht mehr will, dann müssen sie es mir sagen“, so der Coach, der ausschloss, dass er zurücktreten werde.