Deutschland gegen Paraguay ab 22.30 Uhr LIVE

Deutschland, 2018 und 2022 jeweils blamabel in der Vorrunde gescheitert, ist als Gruppensieger aufgestiegen, aber ein einziger missratener Nachmittag hat gereicht, um die Grundstimmung wieder zu ändern. Nach davor elf Siegen in Serie warf die Niederlage gegen Ecuador die Frage nach der wahren Stärke der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf. „Wir müssen die Dinge ansprechen, die wir nicht gut gemacht haben. Und dann müssen wir unsere Schlüsse daraus ziehen“, sagte Kapitän Joshua Kimmich.