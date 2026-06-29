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WM im Ticker

Deutschland gegen Paraguay ab 22.30 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 05:43
DFB-Teamchef Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich sind vor Paraguay gewarnt.
DFB-Teamchef Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich sind vor Paraguay gewarnt.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM: Deutschland ist gegen Paraguay gefordert. Mit sportkrone.at sind Sie ab 22.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Erstmals seit zwölf Jahren bestreitet Deutschland wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Die DFB-Auswahl ist heute in Foxborough bei Boston gegen Paraguay klarer Favorit, aber auch vorgewarnt. Im letzten Gruppenspiel setzte es gegen Ecuador und damit einen südamerikanischen Gegner mit ähnlichen Attributen eine 1:2-Niederlage, die die Hochstimmung im deutschen Lager einbremste. Im Achtelfinale könnte Frankreich warten.

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Deutschland, 2018 und 2022 jeweils blamabel in der Vorrunde gescheitert, ist als Gruppensieger aufgestiegen, aber ein einziger missratener Nachmittag hat gereicht, um die Grundstimmung wieder zu ändern. Nach davor elf Siegen in Serie warf die Niederlage gegen Ecuador die Frage nach der wahren Stärke der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf. „Wir müssen die Dinge ansprechen, die wir nicht gut gemacht haben. Und dann müssen wir unsere Schlüsse daraus ziehen“, sagte Kapitän Joshua Kimmich.

(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)

Paraguay steckte Auftaktniederlage weg
Paraguay ist eine Mannschaft, die sich ähnlich wie Ecuador über die Kampfkraft und eine starke Defensive definiert. Vom 1:4 zum Auftakt gegen die USA haben sich die Südamerikaner gut erholt und gegen die Türkei (1:0) und Australien (0:0) keinen weiteren Gegentreffer mehr zugelassen.

(Bild: AFP/STU FORSTER)

„Es war echt schwer, das harte Ergebnis zu verarbeiten, aber trotzdem hat unser Team in den zwei Spielen danach richtig solide gespielt“, sagte Teamchef Gustavo Alfaro, der auf den gesperrten Diego Gomez verzichten muss. Ob der am Knie verletzte Innenverteidiger Omar Alderete auflaufen kann, ist fraglich.

Als unlösbar empfinden die Medien in Paraguay die Aufgabe von „La Albirroja“ nicht. „Obwohl der europäische Gigant mit seinen Toren eine beeindruckende Leistung abliefert, reist er nach der Niederlage gegen Ecuador angeschlagen an und beweist damit, dass er nicht unbesiegbar ist“, schrieb das Portal abc.

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