„Einer der größten Skandale in der Geschichte“

„Wie kommst du auf diese Idee? Was geht in deinem Kopf vor, dass du denkst, das wäre okay?“, wurde der Weltmeister von 2014 im Podcast „Alleine ist schwer“ deutlich. „Dass du das größte Sportereignis der Welt den Menschen wegnehmen willst und dein eigenes Ding daraus machst, das finde ich Wahnsinn. Es gibt nichts Verbindenderes in der Sportwelt als diese vier Wochen Fußball-Weltmeisterschaft alle vier Jahre.“ Wahrscheinlich würden Macht und Geld irgendwann zur Droge werden, so Hummels weiter, „anders kann es nicht sein“.