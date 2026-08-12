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Hummels außer sich:

„Einer der größten Skandale in der Geschichte“

Fußball International
12.08.2026 09:12
Bei der WM war Mats Hummels als Experte tätig.
Bei der WM war Mats Hummels als Experte tätig.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
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Von krone Sport

Für Mats Hummels ist Gianni Infantinos (mittlerweile gescheitertes) Vorhaben, die Fußball-Weltmeisterschaft zu privatisieren, „einer der größten Skandale in der Geschichte des Sports“.

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„Wie kommst du auf diese Idee? Was geht in deinem Kopf vor, dass du denkst, das wäre okay?“, wurde der Weltmeister von 2014 im Podcast „Alleine ist schwer“ deutlich. „Dass du das größte Sportereignis der Welt den Menschen wegnehmen willst und dein eigenes Ding daraus machst, das finde ich Wahnsinn. Es gibt nichts Verbindenderes in der Sportwelt als diese vier Wochen Fußball-Weltmeisterschaft alle vier Jahre.“ Wahrscheinlich würden Macht und Geld irgendwann zur Droge werden, so Hummels weiter, „anders kann es nicht sein“. 

FIFA-Präsident Gianni Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: AFP/HANDOUT)

Plan gescheitert
Infantino hatte versucht, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen. Nach wenigen Tagen musste der FIFA-Boss die Pläne unter großem Druck, vor allem von der Europäischen Fußball-Union UEFA, zurückrufen.

Zitat Icon

Dass du das größte Sportereignis der Welt den Menschen wegnehmen willst und dein eigenes Ding daraus machst, das finde ich Wahnsinn.

Mats Hummels

Bild: AFP/INA FASSBENDER

Infantinos Plan ist zwar gescheitert, die Nachbeben sind dennoch stark spürbar. Nachdem mehrere Verbände bereits mit einem WM-Boykott gedroht hatten, forderte Norwegen den 56-Jährigen als erste Nation zum Rücktritt auf. 

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„Die FIFA macht in den letzten Jahren alles dafür, den Fußball unpopulärer zu machen“, ärgert sich auch Hummels über die Aktionen des Weltverbands-Präsidenten. „Es ist ein Problem, wenn du dir als Fan kein Stadionticket mehr leisten kannst, weil es so viel kostet wie jetzt bei der WM. Ich war traurig darüber, wie leer die Stadien teilweise waren.“ Den Widerstand der UEFA hingegen begrüßt der ehemalige Innenverteidiger: „Ich finde es richtig gut, wie aggressiv sie dagegen vorgegangen sind.“

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