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Sechzehntelfinale

WM: Niederlande gegen Marokko ab 3 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 08:20
Virgil van Dijk oder Achraf Hakimi – wer zieht ins Achtelfinale ein?
Virgil van Dijk oder Achraf Hakimi – wer zieht ins Achtelfinale ein?(Bild: AFP/FRANCK FIFE, JOHN THYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sechzehntelfinale bei der WM: Die Niederlande trifft auf Marokko. Um 3 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

Die Niederlande und Marokko bestreiten im mexikanischen Monterrey den ersten echten Schlager in der K.-o.-Phase der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Im Sechzehntelfinale wird die Nummer sieben der Weltrangliste in der Nacht auf Dienstag von der Nummer sechs bzw. dem besten afrikanischen Team gefordert. Das bedeutet zugleich, dass ein mit hohen Ambitionen ins WM-Turnier gestartetes Team früh die Heimreise antreten muss.

„Jetzt kommen die großen Spiele. Jetzt müssen wir bereit sein“, hatte Jan Paul van Hecke nach dem letzten Gruppenspiel gegen Tunesien (3:1) betont. Der holländische Verteidiger sollte recht behalten: Sowohl die Niederländer als auch die Marokkaner absolvierten die Vorrunde mit je zwei Siegen sowie einem Remis souverän. Während die sieben Zähler für „Oranje“ in Gruppe F zum ersten Platz reichten, musste sich der Afrika-Champion in Pool C mit Rang zwei hinter den punktgleichen Brasilianern begnügen.

Brisantes Duell
Das Duell hat eine zusätzliche Brisanz, gibt es doch in den Niederlanden eine große marokkanische Gemeinschaft. Zudem spielen in der Eredivisie viele Marokkaner, im Nationalteam sind es zwei. Darunter ist auch Offensivkraft Ismael Saibari von PSV Eindhoven, der bisher in allen drei WM-Partien je einmal getroffen hat. Kein Wunder, dass Oranje-Kapitän Virgil van Dijk vor dem Gegner warnt. „Ich erwarte eine großartige Mannschaft mit fußballerischen Qualitäten, aber auch mit Schwächen“, sagte der Liverpool-Star. „Die müssen wir versuchen, auszunutzen.“

Ronald Koeman
Ronald Koeman(Bild: AP/Moises Castillo)

Auch Bondscoach Ronald Koeman streute dem WM-Vierten von 2022 Rosen. „Ich weiß nicht, ob wir gegen Marokko der Favorit sind. Das ist ein großes Spiel gegen eine gute Mannschaft mit viel Qualität, die leicht Tore erzielen kann“, sagte der 63-Jährige, der bisher vor allem offensiv starke Leistungen seiner Mannschaft zu Gesicht bekam. Koeman machte aber in allen drei Vorrundenpartien auch Schwachpunkte aus. „Schludrige Momente“ müsse man ab sofort vermeiden, „in einem K.-o.-Spiel kann dich so etwas den Kopf kosten“, warnte Koeman.

Marokko glaubt an Titelchance
Die Nordafrikaner haben derweil Siege gegen Schottland (1:0) und Haiti (4:2) sowie ein Remis gegen den brasilianischen Rekordweltmeister zu Buche stehen. Entsprechend selbstbewusst treten die „Löwen vom Atlas“ auf.

Mohamed Ouahbi
Mohamed Ouahbi(Bild: AP/Sofia Yaker)

Trainer Mohamed Ouahbi sieht ganz neue Dimensionen: „Wir sind Teil einer Aufbruchsstimmung, in der wir tatsächlich daran glauben müssen, dass wir den Titel holen können“, sagte der Coach. „Wir verfügen heute über die besten Voraussetzungen, die nötig sind, um die beste Nation zu werden. Und wir glauben daran, es schaffen zu können.“ Der nächste Schritt dafür soll nun gegen die Niederländer erfolgen.

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