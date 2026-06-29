WM: Niederlande gegen Marokko ab 3 Uhr LIVE

Brisantes Duell

Das Duell hat eine zusätzliche Brisanz, gibt es doch in den Niederlanden eine große marokkanische Gemeinschaft. Zudem spielen in der Eredivisie viele Marokkaner, im Nationalteam sind es zwei. Darunter ist auch Offensivkraft Ismael Saibari von PSV Eindhoven, der bisher in allen drei WM-Partien je einmal getroffen hat. Kein Wunder, dass Oranje-Kapitän Virgil van Dijk vor dem Gegner warnt. „Ich erwarte eine großartige Mannschaft mit fußballerischen Qualitäten, aber auch mit Schwächen“, sagte der Liverpool-Star. „Die müssen wir versuchen, auszunutzen.“