Spekulationen nach Drama: Nagelsmann vor dem Aus?

Brisant: Dort sitzt nach dem Spiel auch Trainer-Ikone Streich, der gleich auf die Situation rund um Nagelsmann angesprochen wird. Über seine eigenen Ambitionen, Bundestrainer zu werden, schweigt der ehemalige Freiburg-Coach, erklärt aber in Richtung Nagelsmann: „Der Trainer muss sich jetzt hinterfragen – so wie die Spieler. Denn es war von beiden Seiten nicht genug, was man da abgeliefert hat.“