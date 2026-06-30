Spekulationen nach Drama: Nagelsmann vor dem Aus?

Spekulationen um die Zukunft von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann! Halten die Deutschen am 38-Jährigen fest oder sucht man schon bald einen Nachfolger? Nach dem bitteren WM-Aus gegen Paraguay (3:4 nach Elfmeterschießen) im Sechzehntelfinale steht er jedenfalls heftig in der Kritik. Schließlich meldete sich Nagelsmann selbst zu Wort.
Vor allem ärgerte sich der DFB-Trainer über das nicht gegebene Tor von Jonathan Tah in der Verlängerung. „Das ist ein Witz“, erklärt Nagelsmann gegenüber dem ZDF. Doch recht bald ging es um seine eigene Zukunft. Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2028, ob er ihn erfüllen wird, ist nun aber fraglich.
Nagelsmann selbst will von einem Rücktritt jedenfalls nichts wissen. „Ich habe einen Vertrag bis zur EM 2028 und wenn der DFB will, stehe ich bereit. Wenn sie aber nicht wollen, dann müssen sie mir das sagen. Ich bin jedenfalls niemand, der wegläuft“, so der Bundestrainer trotzig.
Stachel sitzt tief
Seit dem Titel 2014 läuft es für Deutschland bei WM-Endrunden gar nicht rund. Nachdem man 2018 und 2022 bereits in der Gruppenphase ausgeschieden war, musste man 2026 im Sechzehntelfinale die Koffer packen. Der Frust ist groß, der Stachel sitzt tief – das ist nach der Partie deutlich zu spüren.
Jetzt sucht man nach den Ursachen für die anhaltende Krise. Immer wieder rückt dabei Bundestrainer Nagelsmann in den Fokus. Unter seiner Ägide konnte man bei der Heim-EM fußballerisch überzeugen, doch ansonsten sehen viele Fans und Experten keine gute Entwicklung des Teams.
Das frühe WM-Aus ist deshalb Wasser auf die Mühlen aller Kritiker. So ist es auch nicht verwunderlich, dass nun über die Zukunft des ehemaligen Bayern-Trainers spekuliert wird. Dabei gehen schon einige davon aus, dass Nagelsmann gegen Paraguay zum letzten Mal als DFB-Teamchef zu sehen war.
Nachfolger werden bereits gehandelt
Jürgen Klopp, Christian Streich und andere Namen werden bereits als Nachfolger gehandelt. „Der Trainer ist derjenige, der das Ganze lenkt. Er bestimmt alles und ist der stärkste Mann. Deshalb hat er die Verantwortung“, erklärt Ex-DFB-Kicker Christoph Kramer beim ZDF.
Brisant: Dort sitzt nach dem Spiel auch Trainer-Ikone Streich, der gleich auf die Situation rund um Nagelsmann angesprochen wird. Über seine eigenen Ambitionen, Bundestrainer zu werden, schweigt der ehemalige Freiburg-Coach, erklärt aber in Richtung Nagelsmann: „Der Trainer muss sich jetzt hinterfragen – so wie die Spieler. Denn es war von beiden Seiten nicht genug, was man da abgeliefert hat.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.