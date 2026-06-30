Presse: „Deutschland ist nicht mehr Deutschland“

„Marca“: „Deutschland ist nicht mehr Deutschland. Bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften scheiterten sie in der Gruppenphase – ein beispielloses Kunststück. Im dritten Anlauf schafften sie es. Doch weiter kamen sie nicht. Paraguay schickte sie in der ersten Runde im Elfmeterschießen nach Hause – eine Disziplin, in der die Deutschen bei Weltmeisterschaften bis dahin unfehlbar gewesen waren. Wie gesagt: Deutschland ist nicht mehr das, was es einmal war.“