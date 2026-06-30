Presse: „Deutschland ist nicht mehr Deutschland“

„Deutschland ist nicht mehr Deutschland“, schreibt die spanische Marca. Und stößt damit ins gleiche Horn wie die meisten anderen weltweiden Medien, die vom Ausscheiden der DFB-Elf bei der WM ebenso überrascht waren. Die Pressestimmen.
Paraguay
„ABC“: „Weltweite Überraschung: Paraguay schlägt Deutschland und zieht ins Achtelfinale ein. Die Mannschaft unter der Leitung von Gustavo Alfaro feiert einen historischen Sieg und wirft einen Giganten aus dem Turnier.“
„La Nacion“: „Paraguay vollbringt eine Heldentat und wirft Deutschland aus der Weltmeisterschaft. Ein heldenhaftes Paraguay, voller Mut und mit unüberwindlicher Kraft, das in allen Stadien durch seine charakteristische Guaraní-Kampfkraft besticht, vollbrachte diese Glanzleistung.“
Deutschland
„Bild“: „Nächster deutscher Fußball-Albtraum! Das war‘s! Deutschland ist raus! Die Nationalmannschaft verliert im Sechzehntelfinale gegen Paraguay nach Elfmeterschießen mit 4:5 (0:1, 1:1) – und verabschiedet sich trotz kurzer Hoffnung mit einem desaströsen Auftritt aus dem WM-Turnier.“
„Süddeutsche Zeitung“: „Die nächste Blamage. (...) Deutschland, das bei dieser Weltmeisterschaft nach einem 7:1 gegen den Fußballzwerg Curaçao keinen einzigen überzeugenden Auftritt hingelegt hat, tritt jetzt völlig verdient die Heimreise an. Nachdem es wie schon 2018 und 2022 nicht einmal das Achtelfinale erreicht hat.“
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Eine Niederlage, die die deutsche WM auf den Punkt bringt. Gegen Paraguay erlebt das DFB-Team ein Ende mit Schrecken in einem Turnier, in dem es nie angekommen ist.“
Spanien
„Marca“: „Deutschland ist nicht mehr Deutschland. Bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften scheiterten sie in der Gruppenphase – ein beispielloses Kunststück. Im dritten Anlauf schafften sie es. Doch weiter kamen sie nicht. Paraguay schickte sie in der ersten Runde im Elfmeterschießen nach Hause – eine Disziplin, in der die Deutschen bei Weltmeisterschaften bis dahin unfehlbar gewesen waren. Wie gesagt: Deutschland ist nicht mehr das, was es einmal war.“
„AS“: „PARAGUAY SCHOCKIERT DIE WELT!!! Nach heldenhaften 120 Minuten gegen Deutschland musste Paraguay ins Elfmeterschießen und schaffte dort das Wunder zum historischen WM-Sieg. Orlando Gill wird als Held dieses Spiels, dieser Mannschaft und dieser Generation in die Geschichtsbücher eingehen. Deutschland hatte zwar viel Ballbesitz, wirkte aber wenig angriffslustig.“
„Sport“: „Das Spiel Deutschland gegen Paraguay war eine Begegnung, die Nagelsmanns Mannschaft auf dem schnellsten Weg für sich entscheiden sollte, doch wenn Fußball an sich schon unvorhersehbar ist, gilt dies umso mehr bei einer Weltmeisterschaft.“
Frankreich
„L‘Équipe“: „Das ist die größte Überraschung der bisherigen Weltmeisterschaft.“
„RMC Sport“: „Die Mannschaft scheidet im Elfmeterschießen aus – die erste Überraschung der Weltmeisterschaft. Deutschland tappte in Paraguays Falle.“
England
„Daily Mail“: „Der größte Schock dieser WM bisher.“
„Sun“: „Deutschland ist RAUS aus der WM nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay.“
„The Telegraph“: „Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Julian Nagelsmann nach seiner Rückkehr nach Deutschland unter Druck geraten wird. Wird er seinen Posten behalten? Wird ein bestimmter ehemaliger deutscher Liverpool-Trainer, der derzeit für das deutsche Fernsehen aus den USA berichtet, als Nachfolger von Nagelsmann gehandelt werden?“
„Mirror“: „Eine der größten WM-Überraschungen aller Zeiten!“
Italien
„La Gazzetta dello Sport“: „Flop Deutschland. Scheitern von Nagelsmann. Die erste große Überraschung der WM hat uns Paraguay geschenkt. Die Deutschen, die schon bei den letzten zwei Weltmeisterschaften in der Gruppenphase ausgeschieden sind, haben dieses Mal einen Mini-Schritt mehr gemacht, sind ihrer Favoritenrolle gegen die Südamerikaner aber nicht gerecht geworden.“
„Corriere dello Sport“: „Sensationell: Deutschland scheidet im Elfmeterschießen aus. Nach den beiden schmerzhaften Ausscheiden in der Gruppenphase 2018 und 2022 hat die deutsche Nationalmannschaft all ihre Schwächen und Zerbrechlichkeit offenbart.“
Mexiko
„Esto: „Schluss mit dem deutschen Mythos! Paraguay schafft das Unmögliche und wirft Deutschland im Elfmeterschießen aus der WM 2026.“
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