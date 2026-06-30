Aufstieg! Brasilianischer Hund dreht bei 2:1 durch

Brasilien-Trainer: „Sieg war verdient“

Wie viele Runden der Hund gedreht hat, wurde nicht mitgezählt. Brasilien steht jedenfalls in der Runde der letzten 16. Coach Carlo Ancelotti: „Unser komplettestes Spiel bisher. Wir wollten von Anfang an Druck machen, gewinnen. In der ersten Halbzeit hatten wir Probleme, weil Japan gut verteidigt hat, aber wir haben nach dem Gegentreffer nicht die Geduld verloren, einfach weitergespielt. Der Sieg war verdient.“ Nun will Brasilien auch am Sonntag gegen Norwegen oder die Elfenbeinküste durchdrehen.