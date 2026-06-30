Aufstieg! Brasilianischer Hund dreht bei 2:1 durch

Wachst du Dienstag in der Früh auf und sowohl Deutschland als auch die Niederlande sind ausgeschieden! So ging‘s in Europa jenen, die die Nacht für die WM nicht zum Tag gemacht hatten. Schon abends war Brasilien in letzter Minute weitergekommen – was einen Vierbeiner durchdrehen ließ.
„Nach links! Nach rechts!“ Die Fans der Niederlande werden der WM im weiteren Turnierverlauf fehlen. „Oranje“ scheiterte im Elferschießen an Marokko, während Deutschland gegen Paraguay im Penaltyschießen ausschied. Während sich Brasilien gegen Japan eine Verlängerung gerade noch ersparte, weil Martinelli in der 95. Minute zum 2:1 traf. Daraufhin drehten nicht nur die Fans durch...
Brasilien-Trainer: „Sieg war verdient“
Wie viele Runden der Hund gedreht hat, wurde nicht mitgezählt. Brasilien steht jedenfalls in der Runde der letzten 16. Coach Carlo Ancelotti: „Unser komplettestes Spiel bisher. Wir wollten von Anfang an Druck machen, gewinnen. In der ersten Halbzeit hatten wir Probleme, weil Japan gut verteidigt hat, aber wir haben nach dem Gegentreffer nicht die Geduld verloren, einfach weitergespielt. Der Sieg war verdient.“ Nun will Brasilien auch am Sonntag gegen Norwegen oder die Elfenbeinküste durchdrehen.
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