„Was für ein Spiel!“ Merz ist stolz aufs DFB-Team

„Was für ein Spiel“, schreibt der deutsche Kanzler in einem Instagram-Posting und zeigt dazu ein Bild vom deutschen Nationalteam: „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert.“ Kann man schon so sehen, ja. Wird aber – auch direkt in den Kommentarfeldern darunter – durchaus auch ambivalent beäugt, dieses Statement. Ein Unser meint etwa, Merz habe wieder einmal präzise an der Stimmung im Land vorbei formuliert. Zumal er noch geradezu pathetisch schließt: „Wir sind stolz auf euch.“