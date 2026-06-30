Cucurella 2.0? Deutsche hadern erneut mit Hands

„Heißt Cucurella in diesem Jahr Gomez?“, entfuhr es dem Live-Kommentator Wolf Fuss. Tatsächlich wurden bei den deutschen Fußball-Fans im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay böse Erinnerungen an die EM 2024 wach. Damals wie jetzt ging‘s um eine höchst strittige Hands-Szene.
Die 98. Spielminute im Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay. Es steht 1:1, das Spiel ist längst zum Nervenkrimi geworden. Die folgende Szene sollte nicht eben zur Abkühlung der Gemüter beitragen. Deutschland-Stürmer Nick Woltemade zieht im 16er mit Links ab. Der Ball landet nicht im Tor, sondern – in einer interessanten Körperregion von Paraguays Diego Gomez. Der blockt den Schuss, wehrt den Ball ab. Doch mit welchem Körperteil genau? War es die Hand? Und wenn ja, strafbar?
Wie einst Cucurella?
Der – von Deutschland so erhoffte – Elfmeterpfiff bleibt aus. Da werden böse Erinnerungen wach. Der deutsche Fußball-Fan fühlt sich wohl an die EM 2024 im eigenen Land erinnert. Damals hatte Spaniens Cucurella mit der Hand einen entscheidenden Ball abgewehrt. Allerdings, zumindest laut Schiri-Auslegung, auch nicht auf strafbare Art und Weise.
Damals wie jetzt, in der Nacht auf Dienstag, blieb der Elfmeterpfiff aus. Damals wie jetzt schied Deutschland aus. Damals aber immerhin gegen die Großmacht und den späteren Europameister Spanien. Diesmal gegen Paraguay. Im Elfmeterschießen. Und das sitzt.
„Elfmeterschießen ist eine extreme Drucksituation, da gibt es keinen Vorwurf, wenn man verschießt. Das ist schon ganz anderen Spielern passiert“, sagte DFB-Teamchef Julian Nagelsmann.
„Ein Vollskandal“
Die Partie habe man nicht nur deshalb verloren. „Wir haben einen ganz langsamen Spielvortrag gehabt, es hat ewig gedauert, von Flügel zu Flügel zu verlagern“, resümierte der niedergeschlagene 38-Jährige. Extrem groß war sein Ärger über den aberkannten Treffer von Jonathan Tah in der 102. Minute. „Das ist ein Vollskandal, es war nicht einmal ansatzweise ein Foulspiel. Ich weiß nicht, was er da sieht. Aber es ist müßig, wir müssen das Spiel trotzdem vorher schon regeln.“
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