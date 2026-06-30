Cucurella 2.0? Deutsche hadern erneut mit Hands

„Ein Vollskandal“

Die Partie habe man nicht nur deshalb verloren. „Wir haben einen ganz langsamen Spielvortrag gehabt, es hat ewig gedauert, von Flügel zu Flügel zu verlagern“, resümierte der niedergeschlagene 38-Jährige. Extrem groß war sein Ärger über den aberkannten Treffer von Jonathan Tah in der 102. Minute. „Das ist ein Vollskandal, es war nicht einmal ansatzweise ein Foulspiel. Ich weiß nicht, was er da sieht. Aber es ist müßig, wir müssen das Spiel trotzdem vorher schon regeln.“