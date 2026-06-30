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Nach Schicksalsschlag

Emotional! Tor von Gakpo bewegt die Fußball-Welt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 05:10
Ein emotionaler Treffer: Cody Gakpo erzielte das 1:0 für die Niederlande.
Ein emotionaler Treffer: Cody Gakpo erzielte das 1:0 für die Niederlande.(Bild: AFP/APA/Alfredo ESTRELLA)
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Von krone Sport

Es waren Bilder, die unter die Haut gingen. Cody Gakpo erzielte im WM-Sechzehntelfinale gegen Marokko das 1:0 für die Niederlande – wenige Tage nach dem er seinen ungeborenen Sohn verloren hatte.

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Ein schwerer Schicksalsschlag: Gakpo und seine Partnerin hatten öffentlich gemacht, dass sie ihren zweiten Sohn während der Schwangerschaft verloren haben.

„Unglaublich schwere Zeit“
Erst am 30. Mai hatte das Paar via Instagram verkündet, erneut Nachwuchs zu erwarten. Gemeinsam haben die beiden bereits einen zweijährigen Sohn. „Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie“, schrieb Gakpo in seiner Instagram-Story und bat gleichzeitig darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren.

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Trotz des tragischen Verlustes entschied sich der 27-Jährige nach Rücksprache mit seiner Freundin, die Weltmeisterschaft weiterzuspielen. Auch der niederländische Verband sicherte ihm und seiner Familie in dieser schwierigen Zeit jede mögliche Unterstützung zu.

In der 72. Minute brachte Gakpo die „Elftal“ mit seinem Treffer in Führung. Dieser Moment ließ die Emotionen aus ihm herausbrechen. Anstatt frenetisch zu jubeln, sackte er zu Boden, schlug die Hände über den Kopf und machte Gesten in Richtung Himmel.

Marokko schlägt spät zurück
Doch der Vorsprung hielt nicht bis zum Schlusspfiff. Issa Diop gelang Marokko in der 91. Minute noch der Ausgleich, womit die Partie in die Verlängerung ging.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels dürfte dieser Abend für Gakpo für immer unvergessen bleiben ...

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