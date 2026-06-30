Emotional! Tor von Gakpo bewegt die Fußball-Welt

„Unglaublich schwere Zeit“

Erst am 30. Mai hatte das Paar via Instagram verkündet, erneut Nachwuchs zu erwarten. Gemeinsam haben die beiden bereits einen zweijährigen Sohn. „Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie“, schrieb Gakpo in seiner Instagram-Story und bat gleichzeitig darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren.