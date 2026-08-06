Gefeiert wie Rockstar: So viel kassiert WM-Held!

Kap Verdes WM-Held Vozinha ist bei seinem neuen Klub Colo Colo Santiago de Chile mit einem großen Showprogramm empfangen worden. Mehrere Tausend Fans des chilenischen Rekordmeisters erwarteten den Kult-Tormann bei Livemusik und Feuerwerk im Monumental-Stadion der Hauptstadt Santiago, wie in der Live-Übertragung zu sehen war.
„Ich wollte immer schon bei einem großen Klub spielen – und als das Angebot von Colo Colo kam, hatte ich keine Zweifel“, sagte Vozinha.
Der 40-Jährige, der es bei der jüngsten Weltmeisterschaft in die FIFA-Auswahl der besten Turnier-Elf geschafft hatte, stand zuletzt beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves unter Vertrag. Nun soll er beim derzeitigen Tabellenführer der Ersten Liga Chiles bis zum Saisonende im Dezember das Tor hüten – mit der Option auf ein weiteres Jahr.
44.500 Euro im Monat
Nach übereinstimmenden lokalen Medienberichten wird Vozinha bei seinem neuen Arbeitgeber monatlich umgerechnet 44.500 Euro verdienen – einen Bruchteil dessen, was viele andere WM-Teilnehmer bei ihren Vereinen kassieren.
Bei der WM hatte der Keeper den späteren Titelträger Spanien mit Kap Verde beim 0:0 im ersten Gruppenspiel zur Verzweiflung getrieben und damit seinen Aufstieg zum Social-Media-Star eingeläutet. Vor der WM hatte er weniger als 50.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile steht er bei rund 29,5 Millionen.
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