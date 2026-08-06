Gefeiert wie Rockstar: So viel kassiert WM-Held!

Der 40-Jährige, der es bei der jüngsten Weltmeisterschaft in die FIFA-Auswahl der besten Turnier-Elf geschafft hatte, stand zuletzt beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves unter Vertrag. Nun soll er beim derzeitigen Tabellenführer der Ersten Liga Chiles bis zum Saisonende im Dezember das Tor hüten – mit der Option auf ein weiteres Jahr.