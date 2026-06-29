Polestar darf keine Autos mehr in die USA liefern

Polestar kritisiert die Entscheidung und prüft rechtliche Schritte. Die USA spielten für die Premiummarke des chinesischen Geely-Konzerns zuletzt allerdings nur noch eine vergleichsweise kleine Rolle. Im ersten Quartal 2026 erzielte Polestar nach eigenen Angaben 94 Prozent seines weltweiten Einzelhandelsabsatzes außerhalb des Landes. Als Reaktion auf das US-Aus will das Unternehmen vor allem sein Geschäft in Europa sowie in weiteren internationalen Märkten ausbauen.