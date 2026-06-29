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Model-Engel Nadine Leopold ist schwanger

Society International
29.06.2026 10:17
Baby unterwegs! Die Kärntnerin Nadine Leopold machte auf Instagram ihre Schwangerschaft ...
Baby unterwegs! Die Kärntnerin Nadine Leopold machte auf Instagram ihre Schwangerschaft öffentlich.(Bild: Krone-Collage/APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON, instagram.com/nadineleopold)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nadine Leopold schwelgt derzeit im Baby-Glück! Wie die Kärnterin, die bereits für Victoria‘s Secret über den Laufsteg schwebte, ihren Fans auf Instagram verriet, wird sie zum ersten Mal Mama.

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Auf Instagram zeigte Leopold auf mehreren Schnappschüssen ihren Babybauch, auf einem der Fotos hält die 32-Jährige zudem stolz ihren Schwangerschaftstest in die Kamera.

„Das Beste kommt erst noch“
Zu den wunderschönen Baby-News schrieb die Kärntnerin: „The best is yet to come“, also : „Das Beste kommt erst noch.“

Unter den Posting sammelten sich schnell erste Glückwünsche, etwa von Leopolds Model-Kolleginnen Sara Sampaio, Shanina Shayk oder Lorena Rae. Auch Designerin Eva Poleschinski gratulierte.   

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Startete Model-Karriere mit 16 Jahren
Weitere Details zu ihrer Schwangerschaft, etwa den Geburtstermin oder das Geschlecht ihres Babys, gab die Kärntnerin übrigens nicht bekannt. Leopold, die mit 16 Jahren von einem Model-Scout entdeckt wurde, ist seit 2022 mit Andrew Barclay verheiratet. 

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