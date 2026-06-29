Wieder brannte Bauernhof in Tirol vollständig ab

Zweites Bauernhaus binnen Tagen abgebrannt

Erst vergangenen Mittwoch brannte in Matrei in Osttirol, wie berichtet, ein Wirtschafts- sowie das dazugehörige Wohngebäude vollständig ab. Verletzt wurde dort niemand, die Kühe konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Familie verlor innerhalb weniger Stunden ihr Hab und Gut. Die Gemeinde richtete ein Spendenkonto ein.