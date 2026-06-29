Wieder brannte Bauernhof in Tirol vollständig ab

Nur wenige Tage nach dem fürchterlichen Brand eines Bauernhofes in Matrei in Osttirol, wurde nun auch im Bezirk Innsbruck-Land ein Wirtschaftsgebäude eines Bauernhauses zum Raum der Flammen. 14 Feuerwehren mit rund 300 Florianis standen im Einsatz.
Zum tragischen Zwischenfall kam es in der Nacht auf Montag in Grinzens. Dort geriet kurz nach 3 Uhr ein Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in Brand. „Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude schon in Vollbrand“, schildert Thomas Reiner, Bezirksfeuerwehrkommandant von Innsbruck-Land.
14 Feuerwehren wurden alarmiert, um die Flammen zu löschen. „Die Einsatzkräfte mussten vom Bach aus dem Tal eine Leitung verlegen“, erklärt Reiner gegenüber der „Krone“.
Großvieh gerettet, eine Person mit Rauchgasvergiftung
Das Großvieh konnte aus dem Gebäude befreit werden. Eine Person (30) wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung von den Rettungskräften erstversorgt. „Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude konnte verhindert werden“, sagt Reiner.
Das Gebäude wurde zum Raub der Flammen und brannte vollständig ab. Die Löscharbeiten sind aktuell noch im Gange. „Nach Beendigung der Löscharbeiten wird die Brandursachenermittlung aufgenommen“, erklärt die Polizei.
Zweites Bauernhaus binnen Tagen abgebrannt
Erst vergangenen Mittwoch brannte in Matrei in Osttirol, wie berichtet, ein Wirtschafts- sowie das dazugehörige Wohngebäude vollständig ab. Verletzt wurde dort niemand, die Kühe konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Familie verlor innerhalb weniger Stunden ihr Hab und Gut. Die Gemeinde richtete ein Spendenkonto ein.
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