Polestar 2: Unterschätzter Held und Update-König

Mit 205 kW maximaler Ladeleistung verspricht der Hersteller 28 Minuten fürs Laden von 10 auf 80 Prozent. Beim Realversuch mit vorkonditioniertem Akku waren es 32 Minuten, wobei die maximale Ladeleistung tatsächlich erreicht wurde. Das ist alles okay, man sehnt sich dennoch nach 800 Volt (die wohl nicht so einfach per Update nachgereicht werden können). Praktisch: Um den Ladevorgang zu beenden, einfach den Knopf an der Steckdose drücken.