Polestar 5 Grand Tourer: Viel laden nur im Akku

Optisch orientiert sich der fünf Meter lange Viertürer mit der großen Fließheck-Klappe an der 2020 gezeigten Studie Precept. Besonders auffällig: Eine Heckscheibe gibt es nicht, stattdessen spannt sich ein imposantes Glasdach über das komplette Passagierabteil, ähnlich wie schon beim Polestar 4. Wie von anderen Modellen der Marke bekannt, setzt auch der Fünfer auf klare Linien, diesmal kombiniert mit einer sportlich zugespitzten Front. Der Kofferraum fällt mit 365 Litern für ein Fahrzeug dieser Größe sehr klein aus, zusätzlich stehen im Frunk unter der Fronthaube 62 Liter zur Verfügung.