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„Geltungssucht“

Trump hat bereits nächstes Mega-Projekt im Visier

Außenpolitik
29.06.2026 09:25
Trump besichtigte am Sonntag bereits den Standort. Auf dem Bild sind zudem Innenminister Doug ...
Trump besichtigte am Sonntag bereits den Standort. Auf dem Bild sind zudem Innenminister Doug Burgum (Mitte) und die Assistentin im Weißen Haus, Natalie Harp.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)
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Von krone.at

Ein Ballsaal, ein Riesen-Triumphbogen und nun ein Golfplatz: US-Präsident Donald Trump will mit einem weiteren Vorhaben das Aussehen von Washington verändern.

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Am 1. September werden die Arbeiten für einen Golfplatz auf einer Halbinsel in der Stadt beginnen, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social ankündigte. Es soll „einer der besten Golfplätze“ der Welt werden und der Öffentlichkeit zugänglich sein. Kritiker von Trumps Architektur-Projekten sprechen von Geltungssucht.

Der 80-Jährige spielt selbst gerne Golf. Der Trump-Familienkonzern betreibt Golf-Clubs in mehreren Ländern. Wie wichtig ihm das neue Projekt ist, kann man auch daran ablesen, dass er sich am Sonntag zu dem Standort fahren ließ und vor Ort Pläne sichtete. Er will den Golfplatz in die Lage versetzen, große Profi-Turniere wie die US Open, den Ryder Cup und die PGA Championship ausrichten zu können. Zu den Kosten der Arbeiten unter der Leitung des US-Innenministeriums machte Trump in seinem Post keine Angaben, ebenso wenig dazu, wer am Ende zahlt.

Die Berater hatten bei der Besichtigung bereits Pläne dabei.
Die Berater hatten bei der Besichtigung bereits Pläne dabei.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)

Alter Golfplatz soll ersetzt werden
Der Golfplatz in der US-Hauptstadt soll das bisherige öffentliche Golfplatzgelände East Potomac Golf Links auf der Halbinsel ersetzen, das aus Trumps Sicht heruntergekommen ist. Er schrieb, viele der Bäume seien beschädigt und stellten eine Gefahr für Besucher dar. Er sieht auch große Mängel bei der Bewässerung. Es handelt sich um eine Prestige-Lage. Vom Golfplatz umgeben vom Fluss Potomac hat man Ausblick auf berühmte Denkmäler der Stadt. Auch das Weiße Haus ist nur wenige Kilometer entfernt.

Seit längerem ist bekannt, dass Trump den alten Golfplatz ins Visier genommen hat. Der in den 1920er Jahren in Betrieb genommene Platz ist laut „New York Times“ anfällig für Überschwemmungen. Das Instandhaltungsbudget sei begrenzt gewesen, das habe Spuren hinterlassen. 2020 habe eine gemeinnützige Organisation den Betrieb übernommen und wollte das Gelände restaurieren.

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Nicht jedes Projekt verläuft reibungslos
Der Golfplatz ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Trump der demokratisch regierten Hauptstadt äußerlich seine Prägung geben will. Auf dem Gelände des Weißen Hauses lässt er einen riesigen Ballsaal errichten. Zudem plant er einen Riesen-Triumphbogen in der Stadt. Jüngst ließ er außerdem in einem umstrittenen Vorhaben das riesige Wasserbecken Reflecting Pool in der Umgebung berühmter Denkmäler mit blauer Farbe auskleiden, damit das Wasser die Monumente noch besser reflektiert. Jedoch färbte sich nur kurz nach der Fertigstellung das Wasser wegen Algen wieder grün, sodass Arbeiter anrücken mussten.

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