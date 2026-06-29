Trump hat bereits nächstes Mega-Projekt im Visier

Der 80-Jährige spielt selbst gerne Golf. Der Trump-Familienkonzern betreibt Golf-Clubs in mehreren Ländern. Wie wichtig ihm das neue Projekt ist, kann man auch daran ablesen, dass er sich am Sonntag zu dem Standort fahren ließ und vor Ort Pläne sichtete. Er will den Golfplatz in die Lage versetzen, große Profi-Turniere wie die US Open, den Ryder Cup und die PGA Championship ausrichten zu können. Zu den Kosten der Arbeiten unter der Leitung des US-Innenministeriums machte Trump in seinem Post keine Angaben, ebenso wenig dazu, wer am Ende zahlt.