Zverev wünscht sich „riesige Familie“ mit Thomalla

Wollte nicht, dass sie zum Finale kommt

Bei seinem Sieg der French Open in Paris vor einigen Wochen war Thomalla nicht im Publikum. „Warum sie nicht beim Finale war? Ich wollte nicht, dass sie zum Finale kommt“, sagte Zverev. „Ich möchte immer: Entweder sind alle von Anfang an dabei oder halt gar nicht.“ Dass sie das akzeptiere und trotzdem zur Feier danach kam, „das zeigt eigentlich alles“.