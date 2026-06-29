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„Üben, üben, üben“

Zverev wünscht sich „riesige Familie“ mit Thomalla

Society International
29.06.2026 10:00
Gibt‘s bei Alexander Zverev und Sophia Thomalla bald Nachwuchs?
Gibt‘s bei Alexander Zverev und Sophia Thomalla bald Nachwuchs?(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Anna Webber)
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Von krone.at

Alexander Zverev wünscht sich eigenen Aussagen zufolge noch weitere Kinder. „Ich wünsche mir eine riesige Familie“, sagte der Tennisprofi im Interview mit RTL in Kitzbühel. Auf die Frage, wann er das in die Tat umsetzen wolle, antwortete der 29-Jährige: „Das musst du Sophia fragen.“ 

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Zverev ist seit fast fünf Jahren mit Moderatorin Sophia Thomalla in einer Beziehung. Er liebe Kinder und riesige Familien, so Zverev am Montag.

„Normal, dass einer etwas weniger machen muss“
Ob er sich vorstellen könne, seinen und Thomallas Job und eine Familie zu verbinden? „Ich glaube, das wird normal sein, dass einer dann etwas weniger machen muss.“ Mit Kindern und ihren Jobs „sehen wir uns sonst gar nicht mehr wieder“. Er baue aber keinen Druck auf Thomalla auf.

Alexander Zverev hofft auch Nachwuchs mit Sophia Thomalla. Sagt aber, dass er keinen Druck auf ...
Alexander Zverev hofft auch Nachwuchs mit Sophia Thomalla. Sagt aber, dass er keinen Druck auf seine Freundin ausüben möchte.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jason Koerner)

Im Interview macht er der 36-Jährigen eine Liebeserklärung: „Klar, ich liebe sie und sie ist seit fast fünf Jahren meine Partnerin, aber an allererster Stelle habe ich unfassbar viel Respekt vor ihr.“ Für ihn sei sie einer der schlauesten Menschen, die er je kennengelernt habe. „Sie weiß, wann man in Ruhe gelassen werden möchte. Sie weiß auch, wann die Unterstützung da sein sollte.“

Wollte nicht, dass sie zum Finale kommt
Bei seinem Sieg der French Open in Paris vor einigen Wochen war Thomalla nicht im Publikum. „Warum sie nicht beim Finale war? Ich wollte nicht, dass sie zum Finale kommt“, sagte Zverev. „Ich möchte immer: Entweder sind alle von Anfang an dabei oder halt gar nicht.“ Dass sie das akzeptiere und trotzdem zur Feier danach kam, „das zeigt eigentlich alles“.

Separat von diesem Interview fragte RTL Sophia Thomalla, was sie zu Zverevs Kinderwunsch sage. Darauf antwortete sie: „Üben, üben, üben“.

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Zverev hat eine fünfjährige Tochter aus einer früheren Beziehung. Thomalla schenkte ihm nach seinem Titelsieg in Paris einen Dackelwelpen. Mit dem Welpen Buba und dem Dackel Mishka hat das Paar zwei gemeinsame Hunde.

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