Diese Tore öffnet Polestar in den nächsten Jahren

Und was ist mit dem Roadster?

Der noch frische Polestar 3 bleibt erst einmal unverändert, und was in der Aufzählung fehlt, ist der vormals angekündigte Roadster Polestar 6. Doch der Umstand, dass seine Modellbezeichnung in der Nomenklatur freigeblieben ist, beweist, dass dieses Projekt keineswegs gestorben ist. Im Gespräch deutet Lohscheller an, dass der Einstieg ins Volumensegment Vorrang hat, der Polestar 6 aber wieder Fahrt aufnehmen wird. Zuletzt wurde der Polestar 6 als Concept Car in einer extrem sportlichen Variante namens BST (Beast) gezeigt.