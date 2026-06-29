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Europa im Blickpunkt

„Stiller Killer“: Hitze sorgt für zusätzliche Tote

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29.06.2026 09:12
Die Rettung hat bei Hitze viel zu tun. (Archivbild)
Die Rettung hat bei Hitze viel zu tun. (Archivbild)(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit dem Anstieg der Temperaturen, steigt auch die Zahl der Toten: Die Hitzewelle in Europa ist nach Einschätzung des Chefs der Weltgesundheitsorganisation WHO mitverantwortlich für Hunderte zusätzliche Todesfälle.

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„Seit dem 21. Juni wurden in Europa mehr als 1300 zusätzliche Todesfälle verzeichnet, die im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen stehen“, schrieb Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X. „Europa ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent der Erde – die Erwärmung verläuft doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt.“

Europa nicht gerüstet
Laut Tedros leiden derzeit 150 Millionen Menschen unter extremer Hitze, Schulen seien geschlossen, die Stromnetze würden zusammenbrechen. Hitzestress werde oft als „stiller Killer“ bezeichnet. Europäische Wohnungen, Arbeitsplätze und Schulen seien für solche Temperaturen nicht ausgelegt, schrieb Tedros weiter.

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Vergangene Woche hatte er bereits gewarnt, weltweit würden jährlich rund eine halbe Million Menschen an Hitzefolgen sterben. Viele dieser Todesfälle seien durch Schutzmaßnahmen vermeidbar.

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