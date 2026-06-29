Schokolade für Arnautovic: Polster rüffelt Herzog

„Der Herzerl“, grantelt Toni Polster in seiner unnachahmlich charmanten Art auf der pompösen Seebühne in Mörbisch: Auch eine Woche nach dem dortigen „Krone“-Public-Viewing sind die Impressionen zu gut, um Sie Ihnen vorzuenthalten – etwa in Form von ein paar Wuchteln von Polster und Hans Krankl, einem (liebenswürdigen) Rüffel für Andi Herzog oder auch von musikalischen Einlagen. All das gab‘s am Neusiedler See (sehen und hören Sie im Video selbst).