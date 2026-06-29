Hantavirus nun wohl keine Gefahr mehr

Wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X schrieb, bleibe die Lage „stabil“. Alle Kontaktpersonen der beiden Fälle, die in Südafrika identifiziert worden seien, hätten ihre Nachbeobachtungszeit abgeschlossen, ohne dass weitere Fälle gemeldet worden seien. Auch in Spanien und den Niederlanden seien die Quarantäne- und Nachbeobachtungszeiten abgeschlossen. Lediglich 30 Kontaktpersonen würden noch überwacht. Die Gesamtzahl der Fälle liege weiter bei 13, darunter drei Todesfälle.