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Ausbruch vor Ende

Hantavirus nun wohl keine Gefahr mehr

Ausland
29.06.2026 09:59
Der Ausbruch des Hantavirus sorgte für Besorgnis.
Der Ausbruch des Hantavirus sorgte für Besorgnis.(Bild: AP/Peter Dejong)
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Von krone.at

Wochenlang hatte das Hantavirus die Schlagzeilen beherrscht. Nun neigt sich der Ausbruch nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dem Ende zu.

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Wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X schrieb, bleibe die Lage „stabil“. Alle Kontaktpersonen der beiden Fälle, die in Südafrika identifiziert worden seien, hätten ihre Nachbeobachtungszeit abgeschlossen, ohne dass weitere Fälle gemeldet worden seien. Auch in Spanien und den Niederlanden seien die Quarantäne- und Nachbeobachtungszeiten abgeschlossen. Lediglich 30 Kontaktpersonen würden noch überwacht. Die Gesamtzahl der Fälle liege weiter bei 13, darunter drei Todesfälle.

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Auf einer in Argentinien begonnenen Kreuzfahrt des Schiffes „Hondius“ der niederländischen Reederei Oceanwide Expeditions hatten sich mehrere Menschen mit dem Hantavirus – konkret mit dem südamerikanischen Andes-Typ des Virus – angesteckt. Das Andesvirus gilt als einziges Hantavirus, bei dem es vereinzelt auch Mensch-zu-Mensch-Übertragungen geben kann. Üblicherweise werden Hantaviren von Nagetieren übertragen, etwa durch Kotpartikel in aufgewirbeltem Staub.

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